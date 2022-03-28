На потреби української армії перерахували понад 12,9 млрд грн – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національний банк України перерахував на потреби українських військових вже понад 12,9 млрд грн, на спецрахунку залишилося майже 102 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку НБУ.
Деталі
Станом на 28 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить майже 102 млн грн.
Загалом Національний банк вже перерахував на потреби українських військових понад 12,9 млрд грн.
Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 13,1 млрд грн в еквіваленті. Приблизно 3,8 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.
Допомогти українській армії можна за цим посиланням.
Додамо
Станом на 28 березня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 302 млн грн. Зокрема, приблизно половина коштів надійшла з-за кордону у іноземній валюті.
Отримувачем та розпорядником коштів є Міністерство соціальної політики України.
Допомогти громадянам, які потерпають від війни, можна за цим посиланням.
Нагадаємо
У перший день вторгнення рф в Україну, 24 лютого, Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку Збройних сил України.