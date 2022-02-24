Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 24 лютого, пише УНН.
Цитата:
“Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності”, — сказано в повідомленні.
Деталі
Реквізити офіційного спеціального рахунку вказані на сайті Нацбанку. Рахунок — мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів — у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян — у національній валюті.
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