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Окупанти втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків - Резніков

Окупанти втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків - Резніков

Київ • УНН

 • 122042 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Про це заявив у відеозверненні міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

“Дорогі українці, план ворога зламати нас не спрацював. Україна б’ється, і б’ється успішно. Збройні сили Україні нанесли російським окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії. На Сході лінію оборони ми втримали, ворога відкинуто”, — сказав міністр.

“Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюсь кожним захисником і кожною захисницею України”, — додав Резніков.

Деталі

Він повідомив, що мав розмови з міжнародними партнерами України та запевнив що “у нас буде більше зброї, більше захисту”.

“Але головний наш захист — наша армія і наш народ. Заклиаю всіх хто готовий тримати зброю, вступати до сил територіальної оброни. Ми спростили усі процедури, беріть тільки паспорт, більше нічого не потрібно. Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога”, — додав він.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

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