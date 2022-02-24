Оккупанты потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Об этом заявил в видеообращении министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.
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“Дорогие украинцы, план врага сломать нас не сработал. Украина бьется, и бьется успешно. Вооруженные силы Украины нанесли российским оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. На востоке линию обороны мы удержали, враг отброшен", - сказал министр.
“Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Горжусь каждым защитником и каждой защитницей Украины”, — добавил Резников.
Детали
Он сообщил, что имел разговор с международными партнерами Украины и заверил, что “у нас будет больше оружия, больше защиты”.
“Но главная наша защита - наша армия и наш народ. Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в силы территориальной обороны. Мы упростили все процедуры, берите только паспорт, больше ничего не нужно. Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага”, — добавил он.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.