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Оккупанты потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков - Резников

Киев • УНН

 • 122039 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Об этом заявил в видеообращении министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

“Дорогие украинцы, план врага сломать нас не сработал. Украина бьется, и бьется успешно. Вооруженные силы Украины нанесли российским оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. На востоке линию обороны мы удержали, враг отброшен", - сказал министр.

“Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Горжусь каждым защитником и каждой защитницей Украины”, — добавил Резников.

Детали

Он сообщил, что имел разговор с международными партнерами Украины и заверил, что “у нас будет больше оружия, больше защиты”.

“Но главная наша защита - наша армия и наш народ. Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в силы территориальной обороны. Мы упростили все процедуры, берите только паспорт, больше ничего не нужно. Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага”, — добавил он.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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