Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии

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15 марта, 19:03 • 88695 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123948 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114238 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108635 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98908 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94909 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83018 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ от 24 февраля, пишет УНН.

Цитата:

“Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности”, — сказано в сообщении.

Детали

Реквизиты официального специального счета указаны на сайте Нацбанка. Счет — мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Министр обороны Украины сообщил, что оккупанты потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков.

Украинские Национальные Новости

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