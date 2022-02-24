Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ от 24 февраля, пишет УНН.
Цитата:
“Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности”, — сказано в сообщении.
Детали
Реквизиты официального специального счета указаны на сайте Нацбанка. Счет — мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.
Контекст
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