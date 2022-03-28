На нужды украинской армии перечислили более 12,9 млрд грн – НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальный банк Украины перечислил на нужды украинских военных уже более 12,9 млрд грн, на спецсчете осталось почти 102 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу НБУ.
Детали
По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 102 млн грн.
В целом Национальный банк уже перечислил на нужды украинских военных более 12,9 млрд грн.
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено почти 13,1 млрд грн в эквиваленте. Примерно 3,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.
Помочь украинской армии можно по этой ссылке.
Добавим
По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на счете Министерства социальной политики, Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 302 млн грн. В частности, примерно половина средств поступила из-за границы в иностранной валюте.
Получателем и распорядителем средств является Министерство социальной политики Украины.
Помочь гражданам, страдающим от войны, можно по этой ссылке.
Напомним
В первый день вторжения рф в Украину, 24 февраля, Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины.