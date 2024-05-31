На порталі "Дія" тестують функцію щодо зміни даних про місце проживання у реєстрі
Київ • УНН
В Україні почалося бета-тестування нової функції на порталі "Дія", яка дозволяє користувачам коригувати дані про своє місце проживання в реєстрі без відвідування державних установ.
На порталі "Дія" розпочалось бета-тестування функції, яка дозволить виправити дані про місце проживання в реєстрі без відвідування державних установ. Про це пише УНН з посиланням на "Дію".
Деталі
Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати — треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в Дії, без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в Дії
Понад 25 тисяч молодят подали заяви про шлюб на порталі Дія09.05.24, 17:07 • 16720 переглядiв
Зазначається, що нова послуга знадобиться, якщо:
- ви помітили помилку при замовленні витягу про місце проживання;
- ви помітили неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
- у вас немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані
- ви змінили прізвище;
- у вас неправильна дата реєстрації в паспорті в Дії
Долучитись до бета-тесту може кожен громадянин України віком від 14 років, який має ІD-картку або біометричний закордонний паспорт та верифікований податковий номер. Також доведеться зареєструватись на порталі "Дія". Зареєструватись можна тут.
Водночас в "Дії" попередили, що сервіс наразі недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій - повний перелік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
У вебверсії Дії" теж з'явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків щодо пошкодженого військами рф майна.