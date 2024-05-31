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На порталі "Дія" тестують функцію щодо зміни даних про місце проживання у реєстрі

На порталі "Дія" тестують функцію щодо зміни даних про місце проживання у реєстрі

Київ • УНН

 • 19006 перегляди

В Україні почалося бета-тестування нової функції на порталі "Дія", яка дозволяє користувачам коригувати дані про своє місце проживання в реєстрі без відвідування державних установ.

На порталі "Дія" розпочалось бета-тестування функції, яка дозволить виправити дані про місце проживання в реєстрі без відвідування державних установ. Про це пише УНН з посиланням на "Дію".

Деталі 

Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати — треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в Дії, без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в Дії 

- йдеться в дописі. 

Понад 25 тисяч молодят подали заяви про шлюб на порталі Дія09.05.24, 17:07 • 16720 переглядiв

Зазначається, що нова послуга знадобиться, якщо:

  • ви помітили помилку при замовленні витягу про місце проживання; 
  • ви помітили неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
  • у вас немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані
  • ви змінили прізвище;
  • у вас неправильна дата реєстрації в паспорті в Дії

Долучитись до бета-тесту може кожен громадянин України віком від 14 років, який має ІD-картку або біометричний закордонний паспорт та верифікований податковий номер. Також доведеться  зареєструватись  на порталі "Дія". Зареєструватись можна тут.  

Водночас в "Дії" попередили, що сервіс наразі недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій - повний перелік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

У вебверсії Дії" теж з'явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків щодо пошкодженого військами рф майна. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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