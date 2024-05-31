На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Украинская ракета "Нептун" способна наносить значительный урон российской военной логистике.
После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации в Украине, она выросла.
На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га
В Харьковской области из-за российских обстрелов продолжают гореть 14 лесных пожаров на площади более 3700 гектаров. Большую часть пожаров удалось локализовать.
Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6
В Харькове в результате ночной атаки войск рф количество погибших возросло до 6, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил относительно угроз главы кремля владимира путина "серьезными последствиями", если Запад позволит Украине бить своим оружием внутри России, указав, что это часть усилий путина и москвы не дать союзникам по НАТО поддержать Украину, чтобы самообороняться.
”Это является шагом вперед": Зеленский о разрешении бить по рф американским оружием
Президент Зеленский приветствовал решение администрации Байдена разрешить Украине использовать американское оружие против целей в россии вблизи границы в качестве шага вперед для защиты украинцев.
ЕС ввел санкции против 9 человек из КНДР за поддержку войны рф в Украине
ЕС ввел санкции в отношении еще 9 физических и юридических лиц из Северной Кореи за поддержку агрессивной войны россии против Украины путем оказания военной помощи и обхода санкций ООН.
Отвечает за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины: российскому генералу Баранову сообщили о подозрении
СБУ собрала доказательства против российского генерал-майора Роберта Баранова, подразделение которого отвечает за программирование траекторий ракет, нацеленных на гражданскую инфраструктуру в Украине, что привело к гибели по меньшей мере 520 детей с момента полномасштабного вторжения.
В этом году Украина получит 6 млрд евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии - Зеленский
В этом году Украина получит военную помощь в размере 6 миллиардов евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии в рамках соглашений о безопасности, подписанных с этими странами.