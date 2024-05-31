На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  20453 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  57805 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  110326 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  136579 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  129985 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  182964 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112264 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  170842 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90077 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  93327 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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30 мая 2024, 11:38  •  182964 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  170988 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
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30 мая 2024, 08:04  •  170842 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  174257 просмотра

На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

В Украине началось бета-тестирование новой функции на портале "Дія", которая позволяет пользователям корректировать данные о своем месте жительства в реестре без посещения государственных учреждений.

Общество •   •  7670 просмотра
На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

Украинская ракета "Нептун" способна наносить значительный урон российской военной логистике.

Война •   •  15252 просмотра
"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации в Украине, она выросла.

Война •   •  14471 просмотра
После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

В Харьковской области из-за российских обстрелов продолжают гореть 14 лесных пожаров на площади более 3700 гектаров. Большую часть пожаров удалось локализовать.

Общество •   •  12536 просмотра
На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

В Харькове в результате ночной атаки войск рф количество погибших возросло до 6, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Война •   •  11199 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил относительно угроз главы кремля владимира путина "серьезными последствиями", если Запад позволит Украине бить своим оружием внутри России, указав, что это часть усилий путина и москвы не дать союзникам по НАТО поддержать Украину, чтобы самообороняться.

Война •   •  12469 просмотра
Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием

”Это является шагом вперед": Зеленский о разрешении бить по рф американским оружием

Президент Зеленский приветствовал решение администрации Байдена разрешить Украине использовать американское оружие против целей в россии вблизи границы в качестве шага вперед для защиты украинцев.

Война •   •  11150 просмотра
”Это является шагом вперед": Зеленский о разрешении бить по рф американским оружием

ЕС ввел санкции против 9 человек из КНДР за поддержку войны рф в Украине

ЕС ввел санкции в отношении еще 9 физических и юридических лиц из Северной Кореи за поддержку агрессивной войны россии против Украины путем оказания военной помощи и обхода санкций ООН.

Война •   •  10624 просмотра
ЕС ввел санкции против 9 человек из КНДР за поддержку войны рф в Украине

Отвечает за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины: российскому генералу Баранову сообщили о подозрении

СБУ собрала доказательства против российского генерал-майора Роберта Баранова, подразделение которого отвечает за программирование траекторий ракет, нацеленных на гражданскую инфраструктуру в Украине, что привело к гибели по меньшей мере 520 детей с момента полномасштабного вторжения.

Война •   •  10774 просмотра
Отвечает за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины: российскому генералу Баранову сообщили о подозрении

В этом году Украина получит 6 млрд евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии - Зеленский

В этом году Украина получит военную помощь в размере 6 миллиардов евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии в рамках соглашений о безопасности, подписанных с этими странами.

Война •   •  12868 просмотра
В этом году Украина получит 6 млрд евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии - Зеленский