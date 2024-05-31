На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

На портале "Дія" началось бета-тестирование функции, которая позволит исправить данные о месте жительства в реестре без посещения государственных учреждений. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Дію".

Детали

Нашли ошибку в выписке о месте жительства или не можете его сформировать — надо актуализировать информацию в реестре территориальной общины. Сообщите об ошибках в данных в несколько лекарств в действии, без визитов в учреждения. Присоединяйтесь к бета-тесту нового сервиса в действии - говорится в сообщении.

Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія

Отмечается, что новая услуга понадобится, если:

вы заметили ошибку при заказе выписки о месте жительства;

вы заметили неактуальное место жительства, отсутствующий идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о месте жительства;



у вас нет места жительства в паспорте в действии, хотя вы зарегистрированы

вы изменили фамилию;

у вас неправильная дата регистрации в паспорте в действии



Присоединиться к бета-тесту может каждый гражданин Украины в возрасте от 14 лет, который имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт и верифицированный налоговый номер. Также придется зарегистрироваться на портале "Дия". Зарегистрироваться можно здесь.

В то же время в" Дії " предупредили, что сервис пока недоступен в Одессе, Николаеве и некоторых общинах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий - полный перечень можно посмотреть по ссылке.

Напомним

В веб версии "Дії" тоже появилась возможность подать заявление в международный реестр убытков в отношении поврежденного войсками рф имущества.