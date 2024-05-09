Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  27762 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  100224 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  102851 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  129359 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126755 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131030 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121208 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167635 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150467 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149639 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  258368 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  296950 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  294506 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  402710 просмотра

Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія

С февраля более 25 000 молодоженов воспользовались услугой онлайн-регистрации брака на портале "Дія", причем 53% заявок подали женщины, а больше всего заявок было подано в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Общество •   •  1061 просмотра
Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія

ЕС не признает "выборы" в рф, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента - Мецола

Европейский Союз не признает так называемые российские выборы, особенно те, что были незаконно проведены на оккупированных территориях Украины, и от нового состава Европарламента ожидается сильная позиция.

политика •   •  1664 просмотра
ЕС не признает "выборы" в рф, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента - Мецола

Париж-2024: Украина будет представлена уже в 20 видах спорта

Полина Бугрова стала единственной представительницей Украины в женском одиночном бадминтоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже, обеспечив Украине участие в 20-м виде спорта на Играх.

спорт •   •  1659 просмотра
Париж-2024: Украина будет представлена уже в 20 видах спорта

Рада сделала шаг для старта проекта "Земельный банк" - ФГИУ

Верховная Рада утвердила распределение поступлений от аренды государственных земель, согласно которому 90% поступлений направляются в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты, что увеличит доходы государственного бюджета и предоставит дополнительные средства для финансирования Вооруженных Сил Украины.

Экономика •   •  3874 просмотра
Рада сделала шаг для старта проекта "Земельный банк" - ФГИУ

путин не собирается останавливаться, у него ощущение, что Запад можно расколоть - Зеленский

путин не собирается останавливаться, заявил президент Зеленский.

Война •   •  3389 просмотра
путин не собирается останавливаться, у него ощущение, что Запад можно расколоть - Зеленский

Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено

Организованная группа военнослужащих и поставщиков продуктов питания в Киевской области присвоила продовольствия на 5,4 миллиона гривен, предназначенного для солдат во время военного положения.

Война •   •  3005 просмотра
Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено

В Украине в апреле на 25% выросло производство стали

Украинские металлургические предприятия увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, а проката - на 30,5% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  2623 просмотра
В Украине в апреле на 25% выросло производство стали

Несмотря на приказ из москвы: оккупанты в Крыму отменили фейерверки по случаю 9 мая

Оккупационные власти Крыма отказалась от проведения фейерверков на российский "день победы", несмотря на приказ Москвы, ссылаясь на соображения безопасности.

Война •   •  3444 просмотра
Несмотря на приказ из москвы: оккупанты в Крыму отменили фейерверки по случаю 9 мая

В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей

В оккупированном Мариуполе российские захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей, которым будет запрещено проживать в городе, при этом завозят этнических русских и выходцев из Средней Азии для изменения демографического состава.

Общество •   •  3388 просмотра
В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей

Нефть восстанавливается в цене на фоне сокращения запасов в США и роста импорта Китая

Цены на нефть выросли в четверг на фоне падения запасов сырой нефти в США и увеличения китайского импорта, поддерживая ожидания роста спроса в двух крупнейших странах-потребителях нефти в мире.

Экономика •   •  4068 просмотра
Нефть восстанавливается в цене на фоне сокращения запасов в США и роста импорта Китая