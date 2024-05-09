Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія

С февраля, когда на портале "Дія" стала доступной услуга подачи заявления на регистрацию брака, и до сих пор функцией воспользовались более 25 тысяч молодоженов. Об этом УНН со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Детали

Отмечается, что 53% заявлений подают женщины. Почти поровну влюбленные выбирают полный обряд регистрации и бракосочетания без торжеств.

Также в "Дії" отметили, что больше всего заявлений о браке - в Киеве, Львовской и Одесской областях.

Скоро запустим брак онлайн в Дии. Следите за новостями, чтобы не пропустить и жениться онлайн первыми в мире! Быстрее, чем в Лас-Вегасе, удобно, как все остальное в Дії - добавляют в Дії.

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Дополнение

Также в "Дії напомнили, как подать заявление на брак онлайн.

Авторизуйтесь на портале Дия Нажмите Услуги → Семья → Заявление о браке

Заполните заявление и выберите детали церемонии

Оплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью

Далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать его с КЭП



Заявление отдел ГРАГС обработает в течение одного рабочего дня. После чего получите результат рассмотрения. И все, ожидайте день церемонии - подытожили в "Дії".

Напомним

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что отныне приложение "Дія" позволяет оформить справку ВПЛ и финансовую помощь для всей семьи в одной заявке.