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Понад 25 тисяч молодят подали заяви про шлюб на порталі Дія

Понад 25 тисяч молодят подали заяви про шлюб на порталі Дія

Київ • УНН

 • 16720 перегляди

З лютого понад 25 000 молодят скористалися послугою онлайн-реєстрації шлюбу на порталі "Дія", причому 53% заявок подали жінки, а найбільше заявок було подано у Київській, Львівській та Одеській областях.

З лютого, коли на порталі "Дія" стала доступною послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу, і до сьогодні функцією скоротилась понад 25 тисяч молодят. Про це УНН з посиланням на пресслужбу "Дії".

Деталі

Зазначається, що 53% заяв подають жінки. Майже порівну закохані вибирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей.

Також у "Дії" відзначили, що найбільше заяв про шлюб — у Києві, Львівській й Одеській областях.

Скоро запустимо шлюб онлайн у Дії. Стежте за новинами, щоб не пропустити й одружитися онлайн першими у світі! Швидше, ніж у Лас-Вегасі, зручно, як усе інше в Дії 

- додають в Дії.

Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати через "Дію": відеоінструкція 02.04.24, 13:52 • 28412 переглядiв

Доповнення 

Також в "Дії нагадали, як подати заяву на шлюб онлайн. 

  1. Авторизуйтеся на порталі Дія    
  2. Натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб    
  3. Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії    
  4. Сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом    
  5. Далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП    

Заяву відділ ДРАЦС опрацює протягом одного робочого дня. Після чого отримаєте результат розгляду. І все, очікуйте на день церемонії 

- підсумували в "Дії".

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що відтепер додаток "Дія" дозволяє оформити довідку ВПО та фінансову допомогу для всієї родини в одній заявці.

Володимир Омельченко

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