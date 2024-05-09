Понад 25 тисяч молодят подали заяви про шлюб на порталі Дія
Київ • УНН
З лютого понад 25 000 молодят скористалися послугою онлайн-реєстрації шлюбу на порталі "Дія", причому 53% заявок подали жінки, а найбільше заявок було подано у Київській, Львівській та Одеській областях.
З лютого, коли на порталі "Дія" стала доступною послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу, і до сьогодні функцією скоротилась понад 25 тисяч молодят. Про це УНН з посиланням на пресслужбу "Дії".
Деталі
Зазначається, що 53% заяв подають жінки. Майже порівну закохані вибирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей.
Також у "Дії" відзначили, що найбільше заяв про шлюб — у Києві, Львівській й Одеській областях.
Скоро запустимо шлюб онлайн у Дії. Стежте за новинами, щоб не пропустити й одружитися онлайн першими у світі! Швидше, ніж у Лас-Вегасі, зручно, як усе інше в Дії
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Доповнення
Також в "Дії нагадали, як подати заяву на шлюб онлайн.
- Авторизуйтеся на порталі Дія
- Натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб
- Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії
- Сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом
- Далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП
Заяву відділ ДРАЦС опрацює протягом одного робочого дня. Після чого отримаєте результат розгляду. І все, очікуйте на день церемонії
Нагадаємо
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що відтепер додаток "Дія" дозволяє оформити довідку ВПО та фінансову допомогу для всієї родини в одній заявці.