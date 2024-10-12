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На понад 500 тис. грн: на Прикарпатті комунальне підприємство влаштувало звалище відходів біля річки

Київ • УНН

 • 37947 перегляди

У Верховині комунальне підприємство влаштувало звалище відходів біля річки, завдавши шкоди довкіллю на понад 500 тис. грн. Начальнику підприємства повідомлено про підозру за забруднення земель.

На понад 500 тис. грн: на Прикарпатті комунальне підприємство влаштувало звалище відходів біля річки

Звалище у центрі Верховини влаштувало комунальне підприємство. Забруднення земель спричинило шкоду навколишньому середовищу на понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє прокуратура Прикарпаття, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що на підставі численних скарг жителів селища Верховина зареєстровано кримінальне провадження. Громадяни скаржились на жахливий сморід у центрі селища та біля їхніх домівок,  а також на потрапляння під час дощу в річку Чорний Черемош отруйних речовин зі стічних вод утвореного сміттєзвалища.

Так, виконувачем обов’язків керівника Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику комунального підприємства – депутату восьмого демократичного скликання Верховинської селищної ради Івано-Франківської області за фактом забруднення земель (ч.  1  ст.  239 Кримінального кодексу України).

Слідством установлено, що на території комунального підприємства здійснювалося сортування сміття. Це спричинило забруднення земельної ділянки шкідливими речовинами.

За оцінками експертів, такими діями створено небезпеку для довкілля та завдано шкоди навколишньому природному середовищу на суму понад пів мільйона гривень.

Генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мосту оштрафували і змусили прибрати сміттєзвалище на Трухановому острові21.08.24, 17:15 • 34366 переглядiв

Ольга Розгон

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