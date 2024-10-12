На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки
Киев • УНН
В Верховине коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки, нанеся ущерб окружающей среде на более 500 тыс. грн. Начальнику предприятия сообщено о подозрении за загрязнение земель.
Свалку в центре Верховины устроило коммунальное предприятие. Загрязнение земель повлекло ущерб окружающей среде на более чем полмиллиона гривен. Об этом сообщает прокуратура Прикарпатья, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что на основании многочисленных жалоб жителей поселка Верховина зарегистрировано уголовное производство. Граждане жаловались на ужасную вонь в центре поселка и возле их домов, а также на попадание во время дождя в реку Черный Черемош ядовитых веществ из сточных вод образованной свалки.
Так, исполняющим обязанности руководителя Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику коммунального предприятия - депутату восьмого демократического созыва Верховинского поселкового совета Ивано-Франковской области по факту загрязнения земель (ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что на территории коммунального предприятия осуществлялась сортировка мусора. Это повлекло загрязнение земельного участка вредными веществами.
По оценкам экспертов, такими действиями создана опасность для окружающей среды и нанесен ущерб окружающей природной среде на сумму более полумиллиона гривен.
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