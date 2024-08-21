Генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста оштрафовали и заставили убрать свалку на Трухановом острове

Прокуратура заставила генподрядчика строительства столичного Подольско-Воскресенского моста убрать незаконную строительную свалку на Трухановом острове и заплатить в бюджет 130 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"Подольской окружной прокуратурой города Киева обеспечено полное возмещение генеральным подрядчиком строительства Подольско-Воскресенского моста убытков от засорения и загрязнения земельного участка на Трухановом острове. На него свозили отходы, вредные для жизни, здоровья людей", - говорится в сообщении.

Прокуратура напомнила, что по данному факту начальнику строительного участка частного общества было сообщено о подозрении в загрязнении земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды и злоупотреблении служебным положением (ч.1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 УК Украины).

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"Установлено, что земельный участок превратили в свалку в сговоре с должностными лицами двух субподрядных организаций, с целью экономии средств, выделенных на вывоз мусора. Выводами экспертизы было подтверждено, что размер ущерба, причиненного окружающей среде такими действиями, составляет почти 130 тыс. гривен", - информирует прокуратура.

Также, согласно расчету Государственной экологической службы Столичного округа, установлен размер ущерба от засорения земельных ресурсов твердыми бытовыми и строительными отходами в сумме 4,9 млн грн.

"Сейчас обществом возмещены убытки в виде загрязнения земель в размере почти 130 тыс. грн. путем их перечисления на казначейский счет ГУ ГКСУ в г. Киеве. Ущерб от засорения земельных ресурсов строительными отходами возмещен путем полной очистки территории от мусора", - говорится в сообщении.

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