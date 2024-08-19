Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Руководителя субподрядной организации подозревают в хищении нескольких миллионов гривен из бюджета во время строительства Подольского моста в Киеве. Об этом заявили в офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что генподрядчик строительства Подольского моста в 2020 году внес ложные данные об объемах и стоимости подводных работ, которые выполняло субподрядное предприятие.

Речь идет о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции. За эти работы субподрядной организации перечислили более 6 миллионов гривен.

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Согласно выводам судебной строительно-технической и экономической экспертизы, указанные работы фактически не проводились

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении руководителю субподрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах во время строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве (ч. 5 ст. 191 УК Украины). обвинительный акт в отношении генподрядчика по указанным фактам уже направлен в суд - заявили в ОГПУ.

Правоохранители отмечают, что следствие по другим фактам завладения бюджетными средствами и противоправной их растраты во время строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве продолжается.

Напомним

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила 12 млн грн госсредств при закупке элементов динамической защиты для бронетехники ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.