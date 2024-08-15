Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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15 августа 2024, 13:31  •  6941 просмотра

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Трех должностных лиц "Киевавтодора" и подрядчика обвиняют в растрате бюджетных средств при ремонте дороги в Киеве. По данным следствия, в документы были внесены недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

Трех должностных лиц "Киевавтодора" и подрядчика будут судить по делу о хищении 300 тыс. гривен во время ремонта дороги, сообщила в четверг пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

«Направлен в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» и руководителя частного предприятия по факту растраты бюджетных средств при ремонте дороги в городе Киеве (ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Среди обвиняемых, как указано, - начальник управления капитального строительства, начальник отдела мостов и путепроводов и начальник отдела контроля качества управления капитального строительства КК "Киевавтодор" и подрядчик.

По материалам следствия, КК «Киевавтодор» и подрядная организация в 2023 году заключили договор на проведение ремонта дорог в городе Киеве. На основании актов приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из столичного бюджета. Однако, как установлено следствием, в официальные документы были внесены недостоверные сведения об объемах выполнения работ.

Выводами строительно-технической и судебно-экономической экспертиз, как сообщается, установлено несоответствие объемов выполненных работ на сумму около 300 тыс. грн.

Сейчас обвинительный акт в отношении должностных лиц и подрядчика направлено в суд для рассмотрения по существу.

Посадовець "Київавтодор" завдав збитків бюджету на понад 600 тис гривень 24 января 2024, 16:43 • 24613 просмотров

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