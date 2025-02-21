На Полтавщині загасили масштабну пожежу після удару рф по промисловому об'єкту: показали фото
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС ліквідували велику пожежу на промисловому об'єкті Полтавської області після російського удару. До гасіння залучили 87 рятувальників та 34 одиниці техніки, постраждалих немає.
У Полтавській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкту, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.
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"Унаслідок російського удару по промисловому об’єкту виникла масштабна пожежа", - ідеться у повідомленні ДСНС.
"Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Полтавщині, спричинену ворожим ударом", - зазначили у ДСНС.
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До гасіння, як вказано, залучалися 87 рятувальників та 34 одиниці техніки, зокрема пожежний турбінний робот.
"Постраждалих немає", - сказано у повідомленні.
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