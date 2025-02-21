В Полтавской области потушили масштабный пожар после удара рф по промышленному объекту: показали фото
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС ликвидировали крупный пожар на промышленном объекте Полтавской области после российского удара. К тушению привлекли 87 спасателей и 34 единицы техники, пострадавших нет.
В Полтавской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате российского удара по промышленному объекту, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"В результате российского удара по промышленному объекту возник масштабный пожар", - говорится в сообщении ГСЧС.
"Спасатели ликвидировали масштабный пожар на Полтавщине, вызванный вражеским ударом", - отметили в ГСЧС.
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К тушению, как указано, привлекались 87 спасателей и 34 единицы техники, в том числе пожарный турбинный робот.
"Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
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