В Полтавской области потушили масштабный пожар после удара рф по промышленному объекту: показали фото

В Полтавской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате российского удара по промышленному объекту, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

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"В результате российского удара по промышленному объекту возник масштабный пожар", - говорится в сообщении ГСЧС.

"Спасатели ликвидировали масштабный пожар на Полтавщине, вызванный вражеским ударом", - отметили в ГСЧС.

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К тушению, как указано, привлекались 87 спасателей и 34 единицы техники, в том числе пожарный турбинный робот.

"Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

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