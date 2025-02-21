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россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
10:20 • 12610 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
10:19 • 33837 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
09:19 • 66240 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
08:35 • 27870 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 114421 просмотра

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Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
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Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
20 февраля, 13:25 • 200781 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Полтавской области из-за атаки рф повреждена гражданская инфраструктура - ОВА

В Полтавской области из-за атаки рф повреждена гражданская инфраструктура - ОВА

Киев  •  УНН

 • 11824 просмотра

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Российские войска нанесли удар по Полтавскому району, повредив гражданскую инфраструктуру. За ночь враг выпустил 2 баллистические ракеты и 160 беспилотников, из которых 87 сбиты, а 70 не достигли целей.

Российские войска совершили очередную атаку на Полтавскую область, в результате которой повреждена гражданская инфраструктура в Полтавском районе, пострадавших среди населения нет, сообщили в Полтавской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Полтавском районе. Пострадавших нет

- сообщили в ОВА.

рф выпустила две баллистические ракеты и 160 беспилотников по Украине за ночь: 87 дронов сбито, 70 не достигли целей21.02.25, 08:39 • 18178 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrainaУкраина
poltavaПолтава

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