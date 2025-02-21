В Полтавской области из-за атаки рф повреждена гражданская инфраструктура - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Полтавскому району, повредив гражданскую инфраструктуру. За ночь враг выпустил 2 баллистические ракеты и 160 беспилотников, из которых 87 сбиты, а 70 не достигли целей.
Российские войска совершили очередную атаку на Полтавскую область, в результате которой повреждена гражданская инфраструктура в Полтавском районе, пострадавших среди населения нет, сообщили в Полтавской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Полтавском районе. Пострадавших нет
рф выпустила две баллистические ракеты и 160 беспилотников по Украине за ночь: 87 дронов сбито, 70 не достигли целей21.02.25, 08:39 • 18178 просмотров