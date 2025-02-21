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05:23 • 4315 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120818 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181749 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146227 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138005 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116945 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107706 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140924 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134103 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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На Полтавщині через атаку рф пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

На Полтавщині через атаку рф пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

Київ • УНН

 • 27386 перегляди

Російські війська завдали удару по Полтавському району, пошкодивши цивільну інфраструктуру. За ніч ворог випустив 2 балістичні ракети та 160 безпілотників, з яких 87 збито, а 70 не досягли цілей.

Російські війська здійснили чергову атаку на Полтавську область, в результаті якої пошкоджено цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, постраждалих серед населення немає, повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Ворог вчергове атакував Полтавщину. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає

- повідомили в ОВА.

рф випустила дві балістичні ракети та 160 безпілотників по Україні за ніч: 87 дронів збито, 70 не досягли цілей21.02.25, 08:39 • 25594 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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