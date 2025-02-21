На Полтавщині через атаку рф пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

Російські війська здійснили чергову атаку на Полтавську область, в результаті якої пошкоджено цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, постраждалих серед населення немає, повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Ворог вчергове атакував Полтавщину. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає - повідомили в ОВА.

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