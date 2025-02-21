На Полтавщині через атаку рф пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Полтавському району, пошкодивши цивільну інфраструктуру. За ніч ворог випустив 2 балістичні ракети та 160 безпілотників, з яких 87 збито, а 70 не досягли цілей.
Російські війська здійснили чергову атаку на Полтавську область, в результаті якої пошкоджено цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, постраждалих серед населення немає, повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
Ворог вчергове атакував Полтавщину. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає
рф випустила дві балістичні ракети та 160 безпілотників по Україні за ніч: 87 дронів збито, 70 не досягли цілей21.02.25, 08:39 • 25594 перегляди