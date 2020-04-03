На Полтавщині затримали групу осіб, причетних до викрадення людей та рекету

"В поле зору працівників внутрішньої безпеки поліції потрапила група молодиків, які влаштували "терор" жителям Кременчука. На "рахунку" зловмисників - рекет, викрадення людей, незаконне поводження зі зброєю, підпал авто працівника поліції", - сказано у повідомленні.

Так, наприкінці березня 2019 року до чергової частини Кременчуцького відділу полтавської поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків горить автомобіль. Слідчо-оперативна група поліції на місці встановила, що транспортним засобом користується заступник начальника одного з відділів Управління захисту економіки у Полтавській області. За фактом події слідчі поліції Кременчука внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У ході супроводження кримінального провадження оперативники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що у скоєні злочину обґрунтовано підозрюються двоє місцевих мешканців, 26-ти та 30-ти років. Крім того, правоохоронці задокументували факт вимагання цими особами 10 тисяч гривень у місцевого підприємця. За відмову платити "данину" чоловіка побили та пригрозили фізичною розправою. Викрили зловмисників і у незаконному поводженні зі зброєю та оборудками з наркотичними засобами.

Восени 2019 у Кременчуці поблизу одного з торгових центрів група осіб нанесла тілесні ушкодження 52-річному чоловікові, а потім силоміць посадила його до свого автомобіля і повезла у невідомому напрямку. Серед учасників нападу був і підозрюваний у підпалі авто поліцейського - 26-річний фігурант.

За всіма скоєними правопорушеннями слідчі Кременчуцького відділу поліції розпочали кримінальні провадження, які згодом були об'єднані та передані до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Полтавській області.

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2 квітня 2020 року працівники Полтавського управління ДВБ НПУ, слідчі Кременчуцького ВП та ГУНП, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури області провели санкціоновані обшуки за місцем мешканням фігурантів.

Під час заходів виявлено і вилучено ножі, набої, наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, документи.

Наразі одному зі зловмисників оголошено про підозру за ч. 2 146, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 194 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Його спільникові інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу фігурантам.

Тривають подальші слідчі дії.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали організоване злочинне угруповання, учасники якого підозрюються у причетності до скоєння низки тяжких злочинів.