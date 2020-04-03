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В Полтавской области задержали группу лиц, причастных к похищению людей и рэкету

В Полтавской области задержали группу лиц, причастных к похищению людей и рэкету

Киев  •  УНН

 • 15148 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Полтавской област задержали группу лиц, подозреваемых в совершении серии тяжких преступлений, в частности поджог автомобиля, похищение людей и рэкет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"В поле зрения сотрудников внутренней безопасности полиции попала группа молодых людей, которые устроили "террор" жителям Кременчуга. На "счету" злоумышленников - рэкет, похищение людей, незаконное обращение с оружием, поджог авто сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Так, в конце марта 2019 года в дежурную часть Кременчугского отдела полтавской полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов горит автомобиль. Следственно-оперативная группа полиции на месте установила, что транспортным средством пользуется заместитель начальника одного из отделов Управления защиты экономики в Полтавской области. По факту происшествия следователи полиции Кременчуга внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В ходе сопровождения уголовного производства оперативники Полтавского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что в совершении преступления обоснованно подозреваются двое местных жителей, 26-ти и 30-ти лет. Кроме того, правоохранители задокументировали факт вымогательства этими лицами 10 тысяч гривен у местного предпринимателя. За отказ платить "дань" мужчину избили и пригрозили физической расправой. Разоблачили злоумышленников и в незаконном обращении с оружием и сделками с наркотическими средствами.

Осенью 2019 года в Кременчуге возле одного из торговых центров группа лиц нанесла телесные повреждения 52-летнему мужчине, а затем силой посадила его в свой автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Среди участников нападения был и подозреваемый в поджоге авто полицейского - 26-летний фигурант.

По всем совершенным правонарушениям следователи Кременчугского отдела полиции начали уголовные производства, которые впоследствии были объединены и переданы в отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Полтавской области.

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2 апреля 2020 года сотрудники Полтавского управления ДВБ НПУ, следователи Кременчугского ОП и ГУНП, при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и полиции особого назначения Полтавской области, под процессуальным руководством прокуратуры области провели санкционированные обыски по месту проживания фигурантов.

Во время мероприятий обнаружено и изъято ножи, патроны, наркотические средства, мобильные телефоны, банковские карты, документы.

Сейчас одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины задержали организованную преступную группировку, участники которой подозреваются в причастности к совершению ряда тяжких преступлений.

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