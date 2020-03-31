На Закарпатті затримали учасників злочинного угруповання, які підозрюються у вимаганні коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали організоване злочинне угруповання, учасники якого підозрюються у причетності до скоєння низки тяжких злочинів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслжбу СБУ.
"За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство. Один з ватажків організованого злочинного угруповання є депутатом Свалявської райради", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вирішується питання щодо оголошення 8 учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 255 (створення злочинної організації), 189 (вимагання), 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
"Крім цього було викрито і блоковано розгалужену міжрегіональну мережу з виготовлення та збуту наркотичних засобів. Зокрема, правоохоронці задокументували й викрили групу осіб, до якої входили як організатори наркотрафіку, так і наркокур’єри. Група працювала на території Мукачева, Сваляви та Ужгорода. У ході обшуків вилучено значні обсяги наркотичних речовин: понад 0,5 кілограма метамфетаміну, а також канабіс та пігулки психотропної дії",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під суд піде група осіб за вимагання 100 тис. дол. від посадовця Мінекології за припинення протестів.