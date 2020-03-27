Під суд піде група осіб за вимагання 100 тис. дол. від посадовця Мінекології за припинення протестів

КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці завершили розслідування щодо осіб, які підозрюються у вимаганні 100 тис. доларів США від посадовця Міністерства екології та природних ресурсів України за припинення акцій протесту, на яких вони вимагали його звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.