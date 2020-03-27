Під суд піде група осіб за вимагання 100 тис. дол. від посадовця Мінекології за припинення протестів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці завершили розслідування щодо осіб, які підозрюються у вимаганні 100 тис. доларів США від посадовця Міністерства екології та природних ресурсів України за припинення акцій протесту, на яких вони вимагали його звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо осіб, які підозрюються у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України). За версією слідства, вони, ймовірно, прикриваючись діяльністю однієї із ГО, підозрюються у вимаганні та отриманні від посадовця Міністерства екології та природних ресурсів України 100 тис. доларів США за припинення організованих акцій протесту з вимогою звільнити з посади цього посадовця”, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за цю суму вони обіцяли перестати звертатись до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених ним службових злочинів.

Вказано, що наразі матеріали провадження відкриті стороні захисту та потерпілому для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, за даними правоохоронців, в Одесі прокурор вимагав і отримав 25 тис. доларів хабара за перекваліфікацію злочину.

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