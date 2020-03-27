В Одесі прокурор вимагав і отримав 25 тис. доларів хабара за перекваліфікацію злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Одесі на хабарі у розмірі 25 тисяч доларів затримали прокурора та посередника. За ці гроші він обіцяв змінити кваліфікацію злочину за фактом шахрайства у великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур Одеської області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за попередньою інформацією, прокурор у змові з цивільною особою, яка виконувала функції посередника, вимагав та одержав 25 тисяч доларів США від учасника кримінального провадження. За "винагороду" він обіцяв змінити кваліфікацію злочину за фактом шахрайства у великих розмірах, а також надалі сприяти звільненню громадянина від кримінальної відповідальності.
Так, 26 березня 2020 року прокурора та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області підозрюють у одержанні 91 тис. грн хабара.