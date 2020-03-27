В Одесі прокурор вимагав і отримав 25 тис. доларів хабара за перекваліфікацію злочину

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Одесі на хабарі у розмірі 25 тисяч доларів затримали прокурора та посередника. За ці гроші він обіцяв змінити кваліфікацію злочину за фактом шахрайства у великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.