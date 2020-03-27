В Одессе прокурор требовал и получил 25 тыс. долларов взятки за переквалификацию преступления

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Одессе на взятке в 25 тысяч долларов задержали прокурора и посредника. За эти деньги он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.