В Одессе прокурор требовал и получил 25 тыс. долларов взятки за переквалификацию преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Одессе на взятке в 25 тысяч долларов задержали прокурора и посредника. За эти деньги он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали прокурора одного из местных прокуратур Одесской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по предварительной информации, прокурор в сговоре с гражданским лицом, которое выполняло функции посредника, требовал и получил 25 тысяч долларов США от участника уголовного судопроизводства. За "вознаграждение" он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах, а также в дальнейшем способствовать освобождению гражданина от уголовной ответственности.
Так, 26 марта 2020 года прокурора и его сообщник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области подозревают в получении 91 тыс. грн взятки.