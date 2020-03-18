Прокурора запідозрили в одержанні 91 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області підозрюють в одержанні 91 тис. грн хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську та Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях 18 березня 2020 року викрила на одержанні 91 тис грн неправомірної вигоди прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області",- йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, вказану суму він, ймовірно, вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності.
"Наразі вказану особу затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України“,- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, працівника регіонального відділення “Інституту землеробства НААН” підозрюють в отриманні хабаря.