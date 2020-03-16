Працівника регіонального відділення "Інституту землеробства НААН" підозрюють в отриманні хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Службову особу регіонального відділення національного "Інституту землеробства НААН України” викрито під час отримання неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"У п’ятницю, 13 березня 2020, за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області слідчими СУ ГУНП в Черкаській області спільно з управлінням стратегічних розслідувань у Черкаській області викрито службову особу регіонального відділення національного „Інституту землеробства НААН України” під час отримання неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн", - йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, службовець вимагав і отримав від представника одного із підприємств за сприяння в погодженні питання щодо укладання договору оренди складського приміщення на території дослідного центру в Умань.
"Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Чернігівщині митника підозрюють в отриманні хабарів за безперешкодне оформлення автомобілів.