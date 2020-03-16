Работника регионального отделения "Института земледелия НААН" подозревают в получении взятки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102783 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105531 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107513 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106298 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115397 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101359 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105693 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106734 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131638 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130479 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работника регионального отделения "Института земледелия НААН" подозревают в получении взятки

Работника регионального отделения "Института земледелия НААН" подозревают в получении взятки

Киев  •  УНН

 • 12461 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Должностное лицо регионального отделения национального "Института земледелия НААН Украины" разоблачен при получении неправомерной выгоды в сумме 10 тысяч грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"В пятницу, 13 марта 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области следователями СУ ГУНП в Черкасской области совместно с управлением стратегических расследований в Черкасской области разоблачено должностное лицо регионального отделения национального "Института земледелия НААН Украины" при получении неправомерной выгоды в сумме 10 000 грн", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, служащий требовал и получил от представителя одного из предприятий за содействие в согласовании вопроса о заключении договора аренды складского помещения на территории исследовательского центра в Умани.

"Нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Черниговской области таможенника подозревают в получении взяток за беспрепятственное оформление автомобилей.

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