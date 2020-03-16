Работника регионального отделения "Института земледелия НААН" подозревают в получении взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Должностное лицо регионального отделения национального "Института земледелия НААН Украины" разоблачен при получении неправомерной выгоды в сумме 10 тысяч грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"В пятницу, 13 марта 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области следователями СУ ГУНП в Черкасской области совместно с управлением стратегических расследований в Черкасской области разоблачено должностное лицо регионального отделения национального "Института земледелия НААН Украины" при получении неправомерной выгоды в сумме 10 000 грн", - говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, служащий требовал и получил от представителя одного из предприятий за содействие в согласовании вопроса о заключении договора аренды складского помещения на территории исследовательского центра в Умани.
"Нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Черниговской области таможенника подозревают в получении взяток за беспрепятственное оформление автомобилей.