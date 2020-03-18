Прокурора заподозрили в получении 91 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области подозревают в получении 91 тыс. грн взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Краматорске и Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях 18 марта 2020 года разоблачила на получении 91 тыс. грн неправомерной выгоды прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области", - говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, указанную сумму он, вероятно, требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности.
"Сейчас указанное лицо задержано по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, работника регионального отделения "Института земледелия НААН" подозревают в получении взятки.