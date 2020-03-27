Под суд пойдет группа лиц за вымогательство 100 тыс. долл. от чиновника Минэкологии за прекращение протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Правоохранители завершили расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов США от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины за прекращение акций протеста, на которых они требовали его увольнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины). По версии следствия, они, вероятно, прикрываясь деятельностью одной из ОО, подозреваются в вымогательстве и получении от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс. долларов США за прекращение организованных акций протеста с требованием уволить с должности этого чиновника", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за эту сумму они обещали перестать обращаться в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений.
Указано, что на данный момент материалы производства открыты стороне защиты и потерпевшему для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, по данным правоохранителей, в Одессе прокурор требовал и получил 25 тыс. долларов взятки за переквалификацию преступления.