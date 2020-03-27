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Под суд пойдет группа лиц за вымогательство 100 тыс. долл. от чиновника Минэкологии за прекращение протестов

Под суд пойдет группа лиц за вымогательство 100 тыс. долл. от чиновника Минэкологии за прекращение протестов

Киев  •  УНН

 • 16053 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правоохранители завершили расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов США от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины за прекращение акций протеста, на которых они требовали его увольнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины). По версии следствия, они, вероятно, прикрываясь деятельностью одной из ОО, подозреваются в вымогательстве и получении от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс. долларов США за прекращение организованных акций протеста с требованием уволить с должности этого чиновника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за эту сумму они обещали перестать обращаться в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений.

Указано, что на данный момент материалы производства открыты стороне защиты и потерпевшему для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, по данным правоохранителей, в Одессе прокурор требовал и получил 25 тыс. долларов взятки за переквалификацию преступления.

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