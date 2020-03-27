Под суд пойдет группа лиц за вымогательство 100 тыс. долл. от чиновника Минэкологии за прекращение протестов

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правоохранители завершили расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов США от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины за прекращение акций протеста, на которых они требовали его увольнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.