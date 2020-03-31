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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71020 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83914 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 96993 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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На Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в вымогательстве

На Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в вымогательстве

Киев  •  УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины задержали организованную преступную группировку, участники которой подозреваются в причастности к совершению ряда тяжких преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресслжбу СБУ.

"По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие. Один из главарей организованной преступной группировки является депутатом Савеловского райсовета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решается вопрос об объявлении 8 участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по статьям 255 (создание преступной организации), 189 (вымогательство), 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

"Кроме этого была разоблачена и блокирована разветвленная межрегиональная сеть по изготовлению и сбыту наркотических средств. В частности, правоохранители задокументировали и разоблачили группу лиц, в которую входили как организаторы наркотрафика, так и наркокурьеры. Группа работала на территории Мукачево, Свалявы и Ужгорода. В ходе обысков изъято значительные объемы наркотических веществ: более 0,5 килограмма метамфетамина, а также каннабис и таблетки психотропного действия", - говорится в сообщении.

Напомним, под суд пойдет группа лиц за вымогательство 100 тыс. долл. от чиновника Минэкологии за прекращение протестов.

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