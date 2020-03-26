Під суд піде банда за спробу вбити киянина і підпал автомобіля адвоката

КИЇВ. 26 березня. УНН. До суду направили обвинувальні акти стосовно групи осіб, яких підозрюють у вчинені замаху на вбивство киянина та підпалу автомобіля адвоката. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.