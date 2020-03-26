Під суд піде банда за спробу вбити киянина і підпал автомобіля адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. До суду направили обвинувальні акти стосовно групи осіб, яких підозрюють у вчинені замаху на вбивство киянина та підпалу автомобіля адвоката. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
“Слідчі направили до суду обвинувальні акти щодо групи осіб, підозрюваних у вчинені замаху на вбивство киянина та підпалу автомобіля адвоката”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що поліцейські з’ясували, що фігуранти у лютому 2019 року виготовили вибуховий пристрій та встановили його на автомобіль киянина. Вибуховий пристрій члени злочинної групи привели в дію за допомогою дистанційного пристрою. Метою фігурантів було вбивство чоловіка. Потерпілий залишився живим.
“Крім того, слідчі встановили, що зловмисники причетні до вчинення ще одного злочину, який вони скоїли у липні 2018 року. Зокрема фігуранти шляхом підпалу знищили автомобіль адвоката. Транспортний засіб знаходився на території столичного підземного паркінгу”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що в результаті злочину, потерпілому заподіяно майнову шкоду на суму майже три мільйони гривень.
“Під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних поліцейські вилучили два автомати, три пістолети, дві помпові рушниці, а також майже 1 500 набоїв до вогнепальної зброї різних калібрів. Крім того, виявлено запали до гранат, електродетонатори та 300 грамів пластичної вибухової речовини. Також правоохоронці вилучили автомобільні номерні знаки "прикриття", які використовувалися на автомобілях для відстеження руху потерпілих”, - додали у пресслужбі.
Зазначається, що за порушення низки статей кримінального кодексу фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року в Оболонському районі Києва стався вибух автомобіля Audi.