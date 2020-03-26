Под суд пойдет банда за попытку убить киевлянина и поджег автомобиля адвоката

КИЕВ. 26 марта. УНН. В суд направили обвинительные акты в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении покушения на убийство киевлянина и поджоге автомобиля адвоката. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.