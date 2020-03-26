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Под суд пойдет банда за попытку убить киевлянина и поджег автомобиля адвоката

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В суд направили обвинительные акты в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении покушения на убийство киевлянина и поджоге автомобиля адвоката. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Следователи направили в суд обвинительные акты в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении покушения на убийство киевлянина и поджоге автомобиля адвоката", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские выяснили, что фигуранты в феврале 2019 года изготовили взрывное устройство и установили его на автомобиль киевлянина. Взрывное устройство члены преступной группы привели в действие с помощью дистанционного устройства. Целью фигурантов было убийство мужчины. Пострадавший остался жив.

"Кроме того, следователи установили, что злоумышленники причастны к совершению еще одного преступления, которое они совершили в июле 2018 года. В частности фигуранты путем поджога уничтожили автомобиль адвоката. Транспортное средство находилось на территории столичного подземного паркинга", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что в результате преступления, потерпевшему причинен имущественный ущерб на сумму почти три миллиона гривен.

"Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли два автомата, три пистолета, два помповых ружья, а также почти 1500 патронов к огнестрельному оружию различных калибров. Кроме того, выявлено запалы к гранатам, электродетонаторы и 300 граммов пластического взрывчатого вещества. Также правоохранители изъяли автомобильные номерные знаки "прикрытия", которые использовались на автомобилях для отслеживания движения пострадавших", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что за нарушение ряда статей Уголовного кодекса фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в конце февраля 2019 года в Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi.

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