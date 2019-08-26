На Полтавщині у гаражі спалахнула газоповітряна суміш, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Полтавській області під час проведення ремонтних робіт в гаражі стався спалах газоповітряної суміші, у результаті чого постраждала одна особа, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"26 серпня о 15:00 по прибуттю підрозділу ДСНС встановлено, що у с. Ялинці Кременчуцького району під час проведення ремонтних робіт в гаражі поблизу Ялинецької сільської ради стався спалах газоповітряної суміші, внаслідок чого постраждала одна особа", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Борисполі Київської області у двоповерховому багатоквартирному будинку стався вибух, попередньо, побутового газу. Внаслідок цього постраждала одна особа.