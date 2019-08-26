В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, есть пострадавший

"26 августа в 15:00 по прибытию подразделения ГСЧС установлено, что в с. Ялинцы Кременчугского района во время проведения ремонтных работ в гараже вблизи Ялинецкого сельского совета произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в Борисполе Киевской области в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв, предположительно, бытового газа. В результате пострадал один человек.