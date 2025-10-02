На Покровському напрямку українські військовослужбовці взяли в полон 31-річного громадянина рф, уродженця туви, з позивним Тайга, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили у ДПСУ, затриманий не проходив військової підготовки та має низький рівень володіння російською мовою. Чоловік самостійно вийшов до українських прикордонників і здався, пояснивши, що не вміє воювати та не має бажання брати участь у бойових діях. Зі слів чабана, він має двох малолітніх дітей і коли прийшла повістка, намагався переховуватися, але його силоміць забрали в армію країни-агресора.

Після спілкування з полоненим з’ясувалося, що чоловік, який вправлявся зі стадом баранів у туві, усвідомлює те, що не збагне його колега у кремлі: війну, яку розпочала росія, треба закінчувати.

Цей випадок вчергове демонструє, що кремль використовує для війни проти України людей без належної підготовки та мотивації. Українські ж воїни, на відміну від "паперових тигрів", які не здатні виконувати бойові завдання, мають високу морально-психологічну стійкість і незламну волю до перемоги