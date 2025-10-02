На Покровском направлении украинские военнослужащие взяли в плен 31-летнего гражданина рф, уроженца Тувы, с позывным Тайга, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщили в ГПСУ, задержанный не проходил военной подготовки и имеет низкий уровень владения русским языком. Мужчина самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался, объяснив, что не умеет воевать и не желает участвовать в боевых действиях. По словам чабана, у него двое малолетних детей и когда пришла повестка, пытался скрываться, но его силой забрали в армию страны-агрессора.

После общения с пленным выяснилось, что мужчина, который управлялся со стадом баранов в Туве, осознает то, что не поймет его коллега в кремле: войну, которую начала россия, нужно заканчивать.

Этот случай в очередной раз демонстрирует, что кремль использует для войны против Украины людей без надлежащей подготовки и мотивации. Украинские же воины, в отличие от "бумажных тигров", не способных выполнять боевые задачи, обладают высокой морально-психологической устойчивостью и несокрушимой волей к победе