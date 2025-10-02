$41.220.08
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 15840 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 24880 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 26927 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 25483 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 42083 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
2 октября, 03:16 • 20611 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21415 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
1 октября, 17:21 • 38117 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
1 октября, 15:19 • 56209 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
На Покровском направлении украинские пограничники взяли в плен тувинца

Киев • УНН

 • 688 просмотра

На Покровском направлении украинские военнослужащие взяли в плен 31-летнего гражданина рф, уроженца Тувы, с позывным Тайга. Задержанный не проходил военной подготовки, имеет низкий уровень владения русским языком и самостоятельно сдался.

На Покровском направлении украинские пограничники взяли в плен тувинца

На Покровском направлении украинские военнослужащие взяли в плен 31-летнего гражданина рф, уроженца Тувы, с позывным Тайга, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Как сообщили в ГПСУ, задержанный не проходил военной подготовки и имеет низкий уровень владения русским языком. Мужчина самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался, объяснив, что не умеет воевать и не желает участвовать в боевых действиях. По словам чабана, у него двое малолетних детей и когда пришла повестка, пытался скрываться, но его силой забрали в армию страны-агрессора.

После общения с пленным выяснилось, что мужчина, который управлялся со стадом баранов в Туве, осознает то, что не поймет его коллега в кремле: войну, которую начала россия, нужно заканчивать.

Этот случай в очередной раз демонстрирует, что кремль использует для войны против Украины людей без надлежащей подготовки и мотивации. Украинские же воины, в отличие от "бумажных тигров", не способных выполнять боевые задачи, обладают высокой морально-психологической устойчивостью и несокрушимой волей к победе 

- резюмировали пограничники.

Антонина Туманова

