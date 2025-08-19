$41.340.11
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 23017 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 44546 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 29822 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 25636 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 34672 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 83829 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50014 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 81444 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48259 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 242 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень, з них понад третина – на Покровському напрямку. Окупанти завдали 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували 5 489 дронів-камікадзе.

На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від Генштабу

На Покровський напрямок минулої доби припало понад третина з усіх  186 боїв на фронті, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки поблизу Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу19.08.25, 07:14 • 2002 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
