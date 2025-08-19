На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від Генштабу

На Покровський напрямок минулої доби припало понад третина з усіх 186 боїв на фронті, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки поблизу Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу