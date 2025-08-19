На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от Генштаба

На Покровское направление за прошедшие сутки пришлось более трети из всех 186 боев на фронте, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 5 489 дронов-камикадзе и совершили 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два пункта управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степное, Чернещина, Дробышево, Ямполь.

На Сиверском направлении, в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лисовка и в сторону населенного пункта Балаган.

На Новопавловском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополь, Зеленое Поле, Малеевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло семь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки