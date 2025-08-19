$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 4308 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 24267 просмотра
18 августа, 19:57 • 24267 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 45562 просмотра
18 августа, 18:34 • 45562 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 30662 просмотра
18 августа, 18:12 • 30662 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 26334 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 35046 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84957 просмотра
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84957 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50149 просмотра
18 августа, 13:21 • 50149 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82354 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48288 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений, из них более трети – на Покровском направлении. Оккупанты нанесли 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применили 5 489 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от Генштаба

На Покровское направление за прошедшие сутки пришлось более трети из всех 186 боев на фронте, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 5 489 дронов-камикадзе и совершили 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два пункта управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степное, Чернещина, Дробышево, Ямполь.

На Сиверском направлении, в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лисовка и в сторону населенного пункта Балаган.

На Новопавловском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополь, Зеленое Поле, Малеевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло семь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

