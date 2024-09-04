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На пляжах окупованого Маріуполя виявили мертвих дельфінів

На пляжах окупованого Маріуполя виявили мертвих дельфінів

Київ • УНН

 • 27682 перегляди

На пляжах Маріуполя виявлено мертвих дельфінів. Радник мера Петро Андрющенко повідомляє про екологічну катастрофу, спричинену невідомими факторами.

На пляжах тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області виявлено мертвих дельфінів, повідомив у середу радник мера міста Петро Андрющенко, показавши фото, пише УНН.

Деталі

"Хроніки екоциду. Мертві дельфіни на пляжах Маріуполя. Без спеки. Без нестачі кисню в воді. У вересні. Жодної природної причини. Проте…" - написав Андрющенко у Telegram.

Внаслідок дій росії в Чорному морі загинули тисячі дельфінів - Плетенчук31.08.24, 19:40 • 40841 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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