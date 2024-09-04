На пляжах окупованого Маріуполя виявили мертвих дельфінів
Київ • УНН
На пляжах Маріуполя виявлено мертвих дельфінів. Радник мера Петро Андрющенко повідомляє про екологічну катастрофу, спричинену невідомими факторами.
На пляжах тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області виявлено мертвих дельфінів, повідомив у середу радник мера міста Петро Андрющенко, показавши фото, пише УНН.
Деталі
"Хроніки екоциду. Мертві дельфіни на пляжах Маріуполя. Без спеки. Без нестачі кисню в воді. У вересні. Жодної природної причини. Проте…" - написав Андрющенко у Telegram.
Внаслідок дій росії в Чорному морі загинули тисячі дельфінів - Плетенчук31.08.24, 19:40 • 40841 перегляд