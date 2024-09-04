На пляжах оккупированного Мариуполя обнаружили мертвых дельфинов
Киев • УНН
На пляжах Мариуполя обнаружены мертвые дельфины без естественных причин смерти. Советник мэра Петр Андрющенко сообщает об экологической катастрофе, вызванной неизвестными факторами.
На пляжах временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области обнаружены мертвые дельфины, сообщил в среду советник мэра города Петр Андрющенко, показав фото, пишет УНН.
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«Хроники экоцида. Мертвые дельфины на пляжах Мариуполя. Без жары. Без недостатка кислорода в воде. В сентябре. Никакой естественной причины. Тем не менее...» - написал Андрющенко в Telegram.
Внаслідок дій росії в Чорному морі загинули тисячі дельфінів - Плетенчук31 августа 2024, 16:40 • 40360 просмотров