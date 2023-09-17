На півдні України оголошено повітряну тривогу

«Одеська, Миколаївська області - ракетна небезпека!», - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Нагадаємо

Ворог вночі використав для атаки на Одещину БПЛА Shahed-131/136 та крилаті ракети типу Х-101/Х-555. Усі 6 ударних дронів були знищені: 4 - над Миколаївщиною, 2 - над Одещиною. Також над Одещиною було знищено 5 ракет.