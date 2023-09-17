На півдні України оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Одеській та Миколаївській областях, які вночі перебували під ударом ворога, оголошено повітряну тривогу, повідомляє УНН.
«Одеська, Миколаївська області - ракетна небезпека!», - повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Нагадаємо
Ворог вночі використав для атаки на Одещину БПЛА Shahed-131/136 та крилаті ракети типу Х-101/Х-555. Усі 6 ударних дронів були знищені: 4 - над Миколаївщиною, 2 - над Одещиною. Також над Одещиною було знищено 5 ракет.