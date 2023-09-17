На юге Украины объявлена воздушная тревога

«Одесская, Николаевская области - ракетная опасность!», - сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Напомним

Враг ночью использовал для атаки на Одесскую область БПЛА Shahed-131/136 и крылатые ракеты типа Х-101/Х-555. Все 6 ударных дронов были уничтожены: 4 - над Николаевской областью, 2 - над Одесской областью. Также над Одесской областью было уничтожено 5 ракет.