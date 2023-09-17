У Повітряних Силах показали знищення ворожих раке на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як бійці повітряного командування "Південь" відбивали чергову ракетну атаку росіян на Одеську область. Відповідне відео бойової роботи він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.
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«Для тих, хто не спить - ранкова бойова робота воїнів повітряного командування "Південь" по рашистських крилатих ракетах! 17 вересня 2023 року. Одещина. Улюблене місто може спати спокійно!», - підписав Олещук відео.
Він подякував українським воїнам.
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