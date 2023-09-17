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Ранкова атака на Одещину: стали відомі наслідки

Ранкова атака на Одещину: стали відомі наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Про наслідки ранкової атаки ворога на Одещини повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет ворога, повідомив Кіпер.

Цитата

«Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає», - написав керівник Обласної військової адміністрації.

Олег Кіпер додав, що на місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо

Ворог використав для атаки на Одещину БПЛА Shahed-131/136 та крилаті ракети типу Х-101/Х-555.

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