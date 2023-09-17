Ранкова атака на Одещину: стали відомі наслідки

Сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет ворога, повідомив Кіпер.

Цитата

«Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає», - написав керівник Обласної військової адміністрації.

Олег Кіпер додав, що на місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо

Ворог використав для атаки на Одещину БПЛА Shahed-131/136 та крилаті ракети типу Х-101/Х-555.