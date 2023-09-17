російські ракети влучили по аграрному підприємству Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Під час нічної атаки основний напрямок удару РФ був спрямований на Одещину. Російські ракети влучили по аграрному підприємству в регіоні. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що на місці працює ДСНС.
За даними Сил оборони Півдня України, ворог застосовував як безпілотні літальні апарати типу Shahed-131/136, так і ракети повітряного базування з літаків стратегічної авіації.
Усі 6 ударних дронів були знищені: 4 - над Миколаївщиною, 2 - над Одещиною.
Спрямовуючи крилаті ракети типу Х-101/Х-555 ворог застосовував тактику складного маневрування. Але сили протиповітряної оборони працювали максимально зосереджено: 5 ракет було знищено в небі над Одещиною.
Ворог продовжує зосереджений терор сільськогосподарської інфраструктури.
Цитата
"Влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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