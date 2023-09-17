Повітряні Сили уночі знищили 6 дронів і 6 крилатих ракет

Деталі

За інформацією, уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА.

Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:



6 ударних дронів типу Shahed-136/131 атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);



10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.



Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

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Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:



6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;



6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.



Цитата

«Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації», — йдеться у повідомленні.