Повітряні Сили уночі знищили 6 дронів і 6 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Повітряні Сили України під час нічної атаки знищили 12 повітряних цілей із 16-ти: 6 дронів і 6 крилатих ракет. Про це повідомили у яповітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА.
Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:
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- 6 ударних дронів типу Shahed-136/131 атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);
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- 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.
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Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.
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Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:
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- 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;
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- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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Цитата
«Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації», — йдеться у повідомленні.