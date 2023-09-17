Авіація сил оборони завдала 19 ударів по ворогу за добу — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 2 удари по пунктах управління росіян, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки армії рф та 5 авіаударів — по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що українські підрозділи ракетних військ уразили три зенітно-ракетні комплекси “Бук-М1”росіян та 5 артилерійських засобів противника.
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.
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