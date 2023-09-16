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Українські Сили оборони мають успіхи в районі Кліщіївки та Вербового - Генштаб

Українські Сили оборони мають успіхи в районі Кліщіївки та Вербового - Генштаб

Київ • УНН

 • 209099 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначає, що Сили оборони України мають успіх на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, зокрема в районах Вербового та Кліщіївки, пише УНН.

Деталі

У Генштабі зауважили, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

“В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах”, - йдеться у повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку, як зазначає Генштаб ЗСУ, противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

"В свою чергу Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області", - пише Генеральний штаб.

Нагадаємо

У вечірньому зведення Генштаб вже зазначав, що Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

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