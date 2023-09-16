Украинские Силы обороны имеют успехи в районе Клещеевки и Вербового - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечает, что Силы обороны Украины имеют успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, в частности в районах Вербового и Клещеевки, пишет УНН.
Детали
В Генштабе отметили, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
“В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах”, - говорится в сообщении.
В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Бахмутском направлении, как отмечает Генштаб ВСУ, противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.
"В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клищеевки Донецкой области", - пишет Генеральный штаб.
Напомним
В вечерней сводке Генштаб уже отмечал, что Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области.